В Крым пришло потепление 11 октября

Вода в Черном море не выше + 18°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 октября на Крымском полуострове столбик термометра потихоньку пополз вверх, а назойливый норд-ост поубавил прыти. Тепло побалует гостей и жителей южного края пару дней, а уже в среду синоптики обещают кратковременные дожди и снижение градуса окружающего воздуха.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 16…18°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герой Севастополе переменная облачность. Без осадков. Западный ветер до 10 м/с. Днем 16…18°.

И такая благостная картина, если верить gismeteo, на всем полуострове, за исключением Керчи и Джанкоя, где на 2-4 градуса прохладнее.

Черное море остыло до 13…18°.

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