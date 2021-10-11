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Общество11 октября 2021 6:25

В Крым пришло потепление 11 октября

На полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Вода в Черном море не выше + 18°.

Вода в Черном море не выше + 18°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 октября на Крымском полуострове столбик термометра потихоньку пополз вверх, а назойливый норд-ост поубавил прыти. Тепло побалует гостей и жителей южного края пару дней, а уже в среду синоптики обещают кратковременные дожди и снижение градуса окружающего воздуха.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 16…18°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герой Севастополе переменная облачность. Без осадков. Западный ветер до 10 м/с. Днем 16…18°.

И такая благостная картина, если верить gismeteo, на всем полуострове, за исключением Керчи и Джанкоя, где на 2-4 градуса прохладнее.

Черное море остыло до 13…18°.

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