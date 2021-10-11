В Ялте с 1 ноября запретили ловить рыбу с набережной

С 1 ноября ловить рыбу с набережной запрещено. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Пресс-служба администрации Ялты сообщила рыбакам об ограничениях, которые связаны с приказом Минсельхоза РФ «Об утверждении правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна».

В документе говорится, что с 1 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года нельзя ловить рыбу и других обитателей моря в акватории портов - Ялтинского грузового, Ялтинского пассажирского и «Артек» на расстоянии от берега менее 100 метров. Запрет действует и вдоль всей центральной набережной им. Ленина до устья реки Водопадная на расстоянии от берега менее 100 метров.

Пользователи соцсети, где появилась новость, скептически отнеслись к официальной информации, отметив, что все равно у берега города счастья нет кефали и ставридки, а за барабульку и вовсе нечего речь вести.

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