Некоторые улицы Симферополя остались без воды 11 октября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: "КП" Архив

На некоторых улицах Симферополя нет воды 11 октября, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в крымской столице до 17.00 краны будут сухими на улицах Козлова, Чехова, Училищная, Ген. Захарова, Курцовская, Крылова, а также на прилегающих улицах и переулках.

Также до 22.00 воды не будет по адресам: улица Аральская, улица Залесская, улица 1 Конной армии, 60 лет Октября, улица Гавена, улица Миллера, улица Гражданская, улица Зенитная, улица Сочинская, улица Толбухина, переулок Русский, улица Русская, улица Качинская, улица Батумская, улица Очаковская, улица Новороссийская, улица Тополевая, улица Мускатная, улица Санитарная, улица Голубиная, улица Бастионная, улица Соколиная, улица Залесская, улица Баррикадная, улица Красных Зорь, улица Шевченко, улица Дружбы, улица Днепровская, улица Аянская, улица Целинная, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, с 22.00 часов 11 октября до 08.00 часов 12 октября водоснабжение будет ограничено по адресам: проспект Победы (частично от №209 в сторону выезда из города), улица Кубанская, улица Тесленко, улица Ясная, улица Школьная, переулок Урожайный, улица Майская, улица Нижнегорская, улица Геническая, улица Казанская, улица Каспийская, улица Таманская, улица Самохвалова, улица Глинки.

Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ. На время ограничения будет организован подвоз питьевой воды.

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