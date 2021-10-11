Более 500 водителей общественного транспорта не хватает в Симферополе. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

В Симферополе не хватает порядка 500 водителей общественного транспорта, сообщили глава местной администрации Валентин Демидов.

Кроме того, на многих остановках отсутствует расписание, либо находится в негодном состоянии. Градоначальник дал поручение восстановить его до конца недели, а также актуализировать.

- Есть две причины, объясняющие неслаженную работу всех перевозчиков в городе. Первая – катастрофическая нехватка водителей, не хватает более 500 человек. Не укомплектована 161 единица техники. Из 420 единиц сегодня 161 не на линии. Вторая причина – большое количество ремонтов, из-за которых на дорогах города образуются пробки, – сообщил градоначальник.

В скором времени в крымской столице начнется активное формирование кадрового состава.

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