В конце сентября в Крыму прошел конкурс красоты и материнства «Mrs.Planet Eurasia-2021»

Победительницы представят Россию и Республику Крым на мировом финале конкурса

В конце сентября – с 20 по 28 число – в Крыму прошел открытый конкурс красоты и материнства «Mrs.Planet Eurasia-2021».

По словам организаторов, мероприятие каждый год проводится с целью популяризации семейных отношений, здорового образа жизни, материнства и социальной активности современной женщины. Такой проект является конкурсом красоты и материнства с экологической направленностью.

В «Mrs.Planet - Eurasia» принимали участие женщины в возрасте до 55 лет из разных регионов России и дружественных стран.

В этом году участие приняли делегаты из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Бора, Челябинска, Южного Урала, Республики Коми, Армении, Татарстана, Читы, Забайкальского края, Ямало - Ненецкого округа, Рязани, Мурома, городов Поволжья и Крыма.

Такой проект является конкурсом красоты и материнства с экологической направленностью.

Победительницы представят Россию и Республику Крым на мировом финале «Mrs.Planet» в конкурсном сезоне 2022 года в Болгарии.

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