В МЧС напомнили жителям Крыма про противопожарную безопасность

Спасатели МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности Фото: Архив "КП"

В связи ростом количества пожаров в осенне-зимний сезон сотрудники МЧС напомнили жителям Крыма про противопожарную безопасность.

Основные причины возгораний связаны с неосторожным обращением техники. Для обогрева помещений граждане начинают использовать газовые плиты и электронагревательные приборы. Особую осторожность следует соблюдать жителям частного сектора.

- По данным пресс-службы МЧС Республики Крым, с начала 2021 года на полуострове произошло 2238 пожаров, из них 657 в жилом секторе. За этот период погибло 53 человека, 47 из которых – в жилых домах. Спасен 81 человек. Нанесен ущерб более чем на 69 миллионов рублей, – уточнили в пресс-службе МЧС по РК.

Чтобы снизить риск возникновения ЧС, сотрудники МЧС совместно с Центром управления регионом подготовили информационный видеоролик, в котором напомнили, как как правильно использовать газовые и электроприборы.

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