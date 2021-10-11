Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2021 12:30

В Симферополе открыли бюст известному разведчику из Крыма Быстролетову

За годы своей работы он принял участие в сложнейших операциях
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Быстролетов - разведчик, который родился в Крыму. Фото: Сергей Аксенов / ВК

Быстролетов - разведчик, который родился в Крыму. Фото: Сергей Аксенов / ВК

В Симферополе открыли бюст советскому разведчику Дмитрию Быстролетову, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

На торжественном мероприятии присутствовали директор Службы внешней разведки Российской Федерации, Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и помощник Президента Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Быстролетов - разведчик, который родился в Крыму. Он был одним из лучших в своем деле за всю историю страны.

Фото: Фото: Сергей Аксенов / ВК

Фото: Фото: Сергей Аксенов / ВК

- За годы плодотворной работы в качестве разведчика ему удалось добыть ценные шифры, провести успешные вербовки, принять участие в сложнейших операциях. Жизнь нашего славного земляка - истинный пример самоотверженного служения Отечеству, непоколебимой силы воли и стойкости духа, - отметил Аксенов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50