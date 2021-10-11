В Симферополе открыли бюст известному разведчику из Крыма Быстролетову

Быстролетов - разведчик, который родился в Крыму. Фото: Сергей Аксенов / ВК

В Симферополе открыли бюст советскому разведчику Дмитрию Быстролетову, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

На торжественном мероприятии присутствовали директор Службы внешней разведки Российской Федерации, Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и помощник Президента Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Быстролетов - разведчик, который родился в Крыму. Он был одним из лучших в своем деле за всю историю страны.

Фото: Фото: Сергей Аксенов / ВК

- За годы плодотворной работы в качестве разведчика ему удалось добыть ценные шифры, провести успешные вербовки, принять участие в сложнейших операциях. Жизнь нашего славного земляка - истинный пример самоотверженного служения Отечеству, непоколебимой силы воли и стойкости духа, - отметил Аксенов.

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