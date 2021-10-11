Сергей Аксенов вошел в ТОП-10 самых цитируемых глав регионов РФ за сентябрь

Глава Крыма вошел в десятку самых цитируемых глав регионов. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Республики Крым Сергей Аксенов занял 9 место в медиарейтинге самых цитируемых глав регионов за сентябрь 2021 года. С полным списком можно ознакомиться на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия», сообщили в управлении информации и пресс-службы Главы РК.

Индекс цитируемости главы республики составил 72 362,5 (10 968 сообщений). Кроме того, Сергей Аксенов занял первое место в рейтинге глав регионов ЮФО. Среди наиболее цитируемых сообщений главы РК:

- благодарность сотрудникам ФСБ за задержание группы диверсантов, устроивших подрыв газопровода в республике;

- принятие отставки министра транспорта региона Евгения Исакова;

- подписание указа об увольнении Александра Остапенко с поста министра здравоохранения республики;

- принятие заявления об увольнении по собственному желанию от главы Минстроя РК Михаила Храмова;

- посещаемость Крымского полуострова в этом году, на котором отдохнули 7,2 миллиона туристов.

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