Житель Симферополя обокрал своего работодателя на полмиллиона рублей

В Симферополе мужчина похитил дорогое оборудование с места работы Фото: Архив "КП"

В Симферополе задержали 31-летнего мужчину, обокравшего своего работодателя на 445 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Мужчина решил выручить средства, сдав дорогостоящее рабочее оборудование в ломбард.

- Со слов заявителя, его фирма занимается ремонтами помещений. Один из его сотрудников присвоил себе электрические приборы и станки. После этого перестал выходить на работу и на связь, – говорится в сообщении.

Дома у задержанного стражи порядка обнаружили только часть похищенного имущества. Остальное мужчина сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Уточняется, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за воровство.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Злоумышленник может отправиться в тюрьму на пять лет. а данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

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