Юные крымчане, участвующие в викторине от «Комсомолки», получат подарки

Самые активные участники викторины будут выбраны в декабре Фото: Архив "КП"

Ежедневно в 11.00 по будням в эфире радио КП-Крым выходит программа с сотрудниками Госавтоинспекции, в рамках которой крымчане получают ответы на актуальные вопросы по безопасности дорожного движения. Прослушать программы можно на волнах 107,8 в Симферополе и 103,6 в Керчи.

КП-Крым напоминает, что до конца года дети могут получить подарки, правильно отвечая на вопросы о правилах дорожного движения. Вопросы задает ведущий в конце каждого выпуска в рамках проекта «Безопасный Крым».

Ответы нужно присылать на почту crimea.bezopasno@phkp.ru.

Самые активные участники викторины будут выбраны в декабре. Те, кто даст наибольшее количество правильных ответов, получат призы.

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