В России стартовала призывная кампания Фото: Архив "КП"

Осенняя призывная компания стартовала в Крыму 1 октября и продлится до конца года. В армии молодые люди могут получить новые специальности, которые востребованы не только в военной отрасли, но и на гражданке.

- Я не могу сказать, что все ребята хотят в армию. Есть ситуации, когда по жизненным обстоятельствам у человека возникли проблемы, он видит их решение в избежании военной службы. Если у нас есть возможность и если причины реальные, а не надуманные, мы всегда идем навстречу просьбам призывников, – цитирует Крымская газета военного комиссара Республики Крым Юрия Лымаря.

По его словам, современную армию можно сравнить со спортивным лагерем, где призывники могут получить специальность, говорит военный комиссар.

- Ребята, которые попадают служить на территорию материка, – счастливчики. Там совсем другие критерии отбора. Это либо физическая подготовка, либо наличие высшего образования. Там они получают дополнительно профессию, в которой могут реализовать себя в будущем.

Он добавил, что у срочников есть возможность во время службы получить водительские права и практический опыт вождения. Уточняется, что свыше 127 тысяч крымчан в этом году будут призваны в армию.

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