В Крым пришло погожее и комфортное 12 октября

В Симферополе температура воздуха днем 20…22°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 октября на Крымском полуострове отличный день – теплый, в меру солнечный и без осадков.

Синоптики обещают, что столбик термометра днем поднимется до +23°. Эксперты советуют наслаждаться погожим вторником, потому что уже в среду погода испортится, польют нудные осенние дожди. Столбик термометра пойдет на попятную, днем температура понизится на 2-3 градуса.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 20…22°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем 18…20°.

Полуостров наслаждается теплом, но из общей радостной картины выпадает Джанкой и Черноморское, где специалисты gismeteo обещают пусть небольшой, но все же дождь.

Вода в Черном море всего 14…18°.

Остается только добавить, что долгота дня — 11 ч 8 мин. Солнце взойдет в 7.01, закат в 18.09.

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