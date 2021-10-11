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Политика11 октября 2021 16:34

Украина с 19 октября закрывает пункт пропуска на границе с Крымом

Решение принято в одностороннем порядке
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Украина навсегда закрывает пункт пропуска на границе с Крымом

Украина навсегда закрывает пункт пропуска на границе с Крымом

Фото: Архив "КП"

Украина с 19 октября навсегда закрывает пункт пропуска на границе с Крымом. Об этом говорится в распоряжении главы Херсонской обладминистрации.

Уточняется, что перестает работать КПП «Чаплынка», с российской стороны – «Перекоп». Данное решение на Украине принято в одностороннем порядке.

- Остановить функционирование контрольного пункта въезда и выезда «Чаплынка» с 19 октября 2021 года. Департаменту инфраструктуры областной государственной администрации обеспечить своевременное информирование администрации Государственной пограничной службы Украины про остановку функционирования указанного контрольного пункта, – говорится в документе.

Согласно размещенным данным, закрыть пункт пропуска предложили в Госпогранслужбе Украины с одобрения министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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