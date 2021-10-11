Евросоюз сообщил о расширении санкционного списка по воссоединению Крыма с РФ

ЕС ввел санкции против восьми россиян за подрыв суверенитета Украины Фото: "КП" Архив

Евросоюз добавил в черный список еще восемь человек, которые якобы нарушают суверенитет Украины. Об этом говорится в «Официальном журнале ЕС», в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.

В санкционный список включили начальника Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонида Михайлюка, руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева, а также крымских судей Виктора Можелянского, Галину Редько, Михаила Белоусова, Андрея Долгополова, следователя Магомеда Магомедова и прокурора Евгения Колпикова.

- Совет ЕС считает, что восемь физических лиц должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, на которые распространяются ограничительные меры, – отмечается в нем.

Таким образом, в настоящий момент в черный список входят 185 физических лиц и 48 юридических. Санкции предусматривают запрет поездок на территорию Евросоюза, а также замораживание активов и запрет на кредитование указанных физических и юридических лиц.

Уточняется, что ограничения будут действовать, пока полуостров остается в составе России. Условием для их отмены ЕС называет полное выполнение Минских соглашений, несмотря на то, что украинская сторона их полностью саботирует.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50