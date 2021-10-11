В Крыму ребенок угодил в больницу с ожогами после ссоры родителей

В Крыму ребенок попал в больницу со страшными ожогами после ссоры между родителями Фото: "КП" Архив

В социальных сетях распространилась информация о том, что в Крыму бывший муж местной жительницы выкрал их общего ребенка, вывез в лес и взорвал там газовый баллон.

- Проверка будет глубокая, нужно понимание, находилась ли семья в поле зрения органов опеки. Часто бывает так, что семейное насилие у нас скрыто от общества, и в него посвящен узкий круг людей, – цитирует КИА уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым Ирину Клюеву.

По ее словам, ребенок сейчас находится в больнице, у него площадь ожогов составляет около 10-13% тела. Уточняется, что жизни малыша ничего не угрожает, нет необходимости сдавать кровь или вести сбор средств. Отец в том же ожоговом отделении, у палаты мамы и малыша стоит охрана.

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