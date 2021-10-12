Ялта вошла в топ-10 популярных направлений отдыха в низкий сезон

Ялта пользуется популярностью у туристов в любое время года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив данные брони с1 октября по 30 ноября этого года, узнали куда россияне поедут отдыхать в этот период.
Тройка лидеров получилась такая - Ялта, Сочи и Питер.
По статистике отдыхающие снимают жилье на 2-8 дней, отдавая за проживание от 1,5 до 3,7 тысячи рублей за ночь. Причем более половины отдыхающих отправляются в дорогу вдвоем, а 12 процентов всей семьей.
Топ-10 направлений отдыха в низкий сезон (средняя цена в рублях аренды жилья в сутки)
Ялта, 2 819
Сочи, 1 909
Санкт-Петербург, 2 518
Москва, 3 500
Казань, 3 320
Кисловодск, 1 682
Гагра, 1 477
Калининград, 1 757
Ростов-на-Дону, 2 622
Суздаль, 3 709
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