Где в Симферополе отключат воду 12 октября

Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» рекомендует иметь запас воды. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 октября в отдельных районах Симферополя пересохнут водопроводные краны. Пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма» в соцсети разместила пост с адресами, где возможны перебои водоснабжения. В сообщение отмечается, что вода исчезнет не только на указанных улицах и переулках, но и на прилегающих.

График отключения воды. Фото: ГУП РК «Вода Крыма»/VK

Где не будет воды

до 22.00 (12 октября)

ул. Аральская, ул. Залесская, ул. 1 Конной армии, 60 лет Октября, ул. Гавена, ул. Миллера, ул. Гражданская, ул. Зенитная, ул. Сочинская, ул. Толбухина, пер. Русский, ул. Русская, ул. Качинская, ул. Батумская, ул. Очаковская, ул. Новороссийская, ул. Тополевая, ул. Мускатная, ул. Санитарная, ул. Голубиная, ул. Бастионная, ул. Соколиная, ул. Залесская, ул.Баррикадная, ул. Красных Зорь, ул. Шевченко, ул. Дружбы, ул. Днепровская, ул. Аянская, ул. Целинная

с 22.00 (12 октября) по 8.00 (13 октября)

пр. Победы (частично от №209 в сторону выезда из города}, ул. Кубанская, ул. Тесленко, ул. Ясная, ул. Школьная, пер. Урожайный, ул. Майская, ул. Нижнегорская, ул. Геническая, ул. Мазанская, ул. Каспийская, ул. Таманская, ул. Самохвалова, ул. Глинки

с 22.00 (12 октября) по 6.00 (13 октября)

пгт Грэсовский, пгт Комсомольское (частично), СТ «Энергетик», с. Совхозное, с, Укромное (частично)

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50