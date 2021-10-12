Крымские команды примут участие в интеллектуальной онлайн-викторине «Лига знаний»

В интеллектуальной онлайн-викторине «Лига знаний» примут участие команды из Крыма Фото: Архив "КП"

В конце сентября стартовала первая всероссийская интеллектуальная онлайн-викторина «Лига знаний», в которой примут участие и команды из Крыма. Участники покажут свои знания отечественной истории, географии, науки, техники, искусства, культуры, спорта и других сфер.

Онлайн-викторина «Лига знаний» разделена на три сезона, в каждом – по четыре отборочные игры. Десять лучших команд встретятся на гранд-финале в Москве.

- Уже много лет я провожу интеллектуальные игры: «Мозгобойню», «Ай да квиз» и другие. Мы работаем не только по Крыму, но и в Москве, Сочи. А в целом такие проекты уже охватывают весь мир. Количество участников подобных мероприятий ежедневно растет, эрудированный досуг интересен людям, – отметил организатор и ведущий интеллектуальных игр Андрей Добрей.

По словам участников «Лиги знаний» из Крыма, онлайн формат проведения интеллектуальных квизов за время пандемии стал для них уже привычным делом.

- На отборочные игры «Лиги знаний» мы собираемся всей командой в анти-кафе, обсуждаем и спорим, вместе приходим к правильным ответам на вопросы, – поделилась Яна Ворона, участница команды из Симферополя «Паровозик, который смог», участвующей в «Лиге знаний».

На мероприятии республику представляет еще одна команда из Симферополя – «Ингеборга Дапкунайте», которая с 2017 года приняла участие более чем в двухстах различных интеллектуальных играх. Опытные игроки дошли до финала и в первом Всероссийском квиз-марафоне, организованном обществом «Знание».

Присоединиться к онлайн-викторине «Лига знаний» можно и сейчас. Для этого необходимо собрать команду и подать заявку на участие в отборочной игре по ссылке. За тем, как проходит игра, можно следить в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Instagram, также трансляцию можно будет посмотреть в Telegram.

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