В Алуште 4-летний ребенок получил ожоги при взрыве газа в машине

Жизни мальчика ничего не угрожает, сейчас он в стабильном состоянии Фото: Архив "КП"

В одном из сел под Алуштой 4-летний ребенок получил травмы во время поездки с отцом в лесной массив, где произошло возгорание автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю, малыш попал в больницу 7 октября с ожогами конечностей и лица общей площадью до 13%.

Уточняется, что его жизни в настоящий момент ничего не угрожает, состояние у ребенка стабильнее. Также была оказана необходимая медицинская помощь его отцу.

Специалисты продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. Осмотрена местность, где произошел инцидент, допрошен круг лиц, назначена пожаро-техническая экспертиза транспортного средства.

- В ходе проверки будет дана оценка обстановке в семье, исполнению со стороны родителей возложенных на них обязанностей, а также действиям со стороны органов профилактики. В настоящее время установлен ряд противоправных деяний в отношении матери мальчика со стороны ее супруга, - говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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