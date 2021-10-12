Смертность от коронавируса в Крыму выше среднероссийских показателей

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В Крыму смертность от коронавируса превышает среднероссийские показатели. Как сообщил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, сейчас летальность от инфекции на полуострове составляет 3,22%, в целом по России она 2,7%, а во всем мире - 2,04%.

- В целом мы как страна не очень благоприятно выглядим. У нас показатель летальности выше, чем средний показатель по миру. Республика Крым по этим показателям еще выше. С этим надо разбираться и самое главное – вакцинироваться, - сказал Геннадий Онищенко.

Бывший санврач России еще раз подчеркнул, что единственный путь борьбы с коронавирусом - вакцинация.

Онищенко напомнил, что в РФ есть несколько действующих и зарегистрированных вакцин от новой инфекции. Они безопасны и эффективны.

Однако в России темпы вакцинации по-прежнему ниже, чем в Европе.

- Пока мы этого не сделаем, можно вводить QR-коды, можно надевать браслеты, которые будут отслеживать насколько метров я отошел от двери своей квартиры, но это ничего не решит, - заключил Онищенко.

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