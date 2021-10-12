Крымские учителя получили крупные премии за стобалльников ЕГЭ

Учителя в Крыму получили по 100 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Крыму учителя, воспитавшие стобалльников ЕГЭ, получили крупные премии. Также 15 лучших педагогов за достижения в профессиональной деятельности удостоены федеральной премии в размере 200 тысяч рублей.

- Впервые вручались премии, инициированные главой Республики Крым. Каждый учитель, подготовивший ученика, набравшего 100 баллов на ЕГЭ, получил премию в 100 тысяч рублей, а 15 лучших учителей за достижения в педагогической деятельности удостоены федеральной премии в 200 тысяч рублей. Кроме того, учитель, подготовивший победителя Всероссийской олимпиады школьников, получил премию 150 тысяч рублей, – цитирует Крымская газета министра образования, науки и молодежи Республики Крым Валентину Лаврик.

Также министр прокомментировала распоряжение главы государства о снижении контрольных работ в школах. По ее словам, без диагностики в учебном процессе невозможно понять, как усвоен учебный материал. Поэтому контрольные работы должны присутствовать на каждом этапе учебного процесса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50