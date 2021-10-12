В Керчи без отопления 75% многоквартирных домов

В городе-герое Керчь привыкли к холодным батареям Фото: Архив "КП"

В Керчи без отопления остаются 657 многоквартирных домов из 880, подключенных к центральной системе. Об этом КП-Крым сообщил директор АНО «ЖКХ-Контроль» Анатолий Петров.

- В Керчи на сегодняшний день из 880 домов 233 с отоплением, - отметил он. - Керчь далеко не теплый и не южный регион, но жалоб оттуда не много. Видимо жители привыкли самостоятельно обогреваться.

Наибольшее количество жалоб в «ЖКХ-Контроль» поступает от жителей Симферополя, где из 1410 многоквартирных домов без отопления остаются 125. Основная причина — ремонтные работы на сетях и в теплопунтках, а также не готовность внутридомовых систем к приему теплоносителя.

Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился 7 октября подключить отопление в объектах социальной сферы и жилых домах.

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