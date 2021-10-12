Депутаты Госдумы из сферы ЖКХ пролоббируют новые правила отопительного сезона

Температура за окном не подчиняется министерским приказам Фото: Архив "КП"

Депутаты нового состава Госдумы с опытом работы в сфере ЖКХ будут лоббировать изменения в нормативы начала отопительного сезона. Такое мнение КП-Крым выразил директор АНО «ЖКХ-Контроль» Анатолий Петров.

- Согласно приказу Минтопа РФ, мноковартирные дома должны быть готовы к отопительному сезону 15 сентября, теплоснабжающие организации — к 15 октября. Этот срок установлен для южных регионов, - пояснил он.

К 15 октября тепловики должны были закончить текущий ремонт трасс и теплопунктов и подключить дома. Однако низкие температуры воздуха установились гораздо раньше срока,к чему поставщики оказались не готовы. К тому же, уставленный норматив в 8 градусов среднесуточной температуры воздуха в течение 5 дней уже не соответствует СанПИНам, которые требуют поддерживать внутри помещений не менее 18 градусов тепла.

- У нас в Госдуме депутат от Крыма Леонид Бабашов, который глубоко погружен в проблемы ЖКХ и и руководитель федерального «ЖКХ-Контроль» Светлана Разворотнева. Ждем от них изменений в нормативы, - заключил Петров.

Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился 7 октября подключить отопление в объектах социальной сферы и жилых домах.

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