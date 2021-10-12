В Ялте пьяного туриста на волнорезе сбила с ног штормовая волна

В шторм нетрезвый мужчина решил побороться со стихией Фото: Архив "КП"

В соцсетях появилось видео, на котором россиянина чуть не унесла в море штормовая вона. Автор ролика отнесся к произошедшему с иронией, даже наложил на видеоряд диалог Ахиллеса и царя Триопа из фильма «Троя» 2004 года, снятый Вольфгангом Петерсеном.

На кадрах видно, что смельчак, добравшись до середины волнореза, пытается подняться с корточек, однако высокая волна накрывает его с головой и сбивает с ног. Ролик достаточно короткий, поэтому неизвестно, как долго нетрезвый турист противостоял стихии.

«Повезло... Мог бы и не встать уже никогда», «Вообще не смешно», «С морем шутки плохи», «Ну для чего голова у людей», «Так же ударится можно очень сильно», «Жить надоело», «Надеюсь, такого Ахиллеса не смыло в просторы», «Это может кончиться плачевно! Со штормом не шутят», – выразили возмущение комментаторы.

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