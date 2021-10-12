Крымчан предупредили о Всероссийской переписи населения, которая стартует 15 октября

Каждый переписчик будет обеспечен тканевой маской и перчатками Фото: Архив "КП"

В этом году Всероссийская перепись населения стартует 15 октября, продлится она до 14 ноября.

Анкетирование пройдет с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг, а это можно будет сделать с 15 октября по 8 ноября 2021 года.

Также переписаться можно на специальных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Их адреса можно найти на сайте Крымстата.

Чтобы переписать всех жителей страны, специалист должен навестить каждого респондента по месту жительства. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры.

При себе переписчик будет иметь нагрудное удостоверение, которое он должен предъявить вместе с паспортом по просьбе респондента, сумку-портфель синего цвета с надписью «Росстат», брендированный шарф сине-красной расцветки с белой надписью «Всероссийская перепись населения 2020» и голубой жилет со светоотражающими полосами и логотипом переписи.

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