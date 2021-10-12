В Симферополе 13 октября стартует второй поток проекта «Школа управленца»

Заключительная группа проекта «Школа управленца» пройдет в Симферополе. Фото: МОО Ассоциация предпринимателей РК и ГС

В Симферополе 13 октября стартует второй поток образовательного проекта «Школа управленца» для представителей малого и среднего бизнеса.

В мероприятии примут участие: Ирина Валерьевна Кивико – заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым и Дмитрий Иванович Шеряко – министр экономического развития Республики Крым.

Мероприятие начнется в 09.00 часов по адресу: Симферополь, улица Севастопольская, 20А, Дом предпринимателя. В общей сложности обучение пройдут порядка 150 представителей бизнес-сообщества.

Напомним, что первый этап проекта стартовал в конце сентября в Ялте, в нем приняли участие 60 представителей бизнес-сферы.

Справка: проект «Школа управленца» рассчитан на руководителей бизнеса разных отраслей и масштабов. В нем принимают участие представители малого и среднего бизнеса Республики Крым, осуществляющие свою деятельность более 1 года, а также их сотрудники.

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