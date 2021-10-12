В домах жителей Ялты устанавливают датчики дыма

В Ялте устанавливают датчики дыма в жилых домах Фото: Архив "КП"

В Ялте устанавливают датчики дыма в квартирах многодетных семей, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. В настоящий момент 200 из них уже находятся на положенном им месте и готовы к работе, однако до конца текущего года установят еще 400 приборов.

- Это совместная работа с общественной организацией «Переправа», Ялтинским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи (ЯЦСССДМ) и МЧС, – сообщила градоначальница.

По ее словам, приборы довольно громкие, в случае срабатывания их услышит весь дом.

- Именно такой датчик в Кореизе этой зимой спас не только многодетную семью, в квартире которой был установлен, но и разбудил весь дом. Обошлось без человеческих жертв, – заключила Павленко.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50