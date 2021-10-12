Где в Симферополе и Севастополе 13 октября отключат электричество

Свет исчезнет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет свет. Перебои с подачей тока произойдут из-за ремонтных работ.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Киевская, 134-140 (чет), 142а

пер. Гранитный 4-24 (чет), 1-29 (нечет)

ул. Суходольная 60-78 (чет)

ул. Фурманова 46-60 (чет), 49-65 (нечет)

ул. Чапаева 26-34 (чет), 31-39 (нечет)

ул. Щорса 27-35 (нечет)

ул. 51 Армии 124

просп. Победы 5-37 (нечет)

ул. Скрипниченко, 20/8

пер. Скрипниченко 8, 1-3а (нечет)

ул. Грибоедова, 5

ул. Киевская, 71/пер. Шмидта 2

ул. Шмидта 2-14а

ул. Киевская, 71/12

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

ул. Камышовое шоссе,13-А,13-Б,11-13(нечет),29/1,29-а,27-А,25/1,27,29-3

с 12.00 до 15.00

ул. Героев Бреста 43

с 9.00 до 11.00

ул. Маринеско Александра 1-а

с 9.00 до 16.00

ул. Гоголя 57-63

с 8.00 до 16.00

ул. Керченская 24,28,30,4-А,4-18(чет),3-17(нечет)

ул. Кирпичная 4,6,16-44(чет),7-53(нечет)

пер. Кирпичный 2-8(чет)

ул. Батумская 7-А,7,1-5(чет)

ул. Генерала Петрова 5,16,18,20

пр. Матросский 30-А

ул. Новороссийская 14,16,10-А

ул. Партизанская 13-25(нечет)

туп. Подгорный 2-6(чет)

ул. Щербака 18-22(чет),7,9,13

ул. Ломоносова 5,14

ул. Нефедова 34-74(чет),9-39(нечет)

с 8.00 до 17.00

ул. Разъездная 2-А,4-А,10-а,12-А,1-3

ул. Ясная 10/1,2-18,21/1,1-19

пер. Ясный 2-12,1-7

с 9.00 до 17.00

ул. Заря Свободы 34-44,33-А-кв1,33-43

ул. Лесная пос. Заря Свободы 14,20,1,7-9

ул. Валиева 42

п. Октябрь - ул. Чернореченская «СУ ЧФ МО РФ»

с. Верхнесадовое: пер. Братский 8-12(чет), 3,5; ул. Одинцова 2-12(чет),16-24(чет),17-А,1-19(нечет); ул. Паршина 4-16(чет),1-13(нечет),17-33(нечет),24,29-Б,29-В; пер. Подгорный 1-21(нечет); пер. Речной 2-А,2-14(чет),1,5-11(нечет),; ул. Севастопольская 1-49(нечет),2-52(чет),35-А,35-Б,66-А,64,66-А,55-109(нечет),62,56,60,86,88,53,117; пер. Серноводный 4-10(чет); ул. Фильченкова 3-27(нечет),4-16(чет); ул. Цибулько 2-12(чет), 1-9(нечет); ул. Пирогова 2-22(чет), 1-9(нечет); ул. Титова 2-34(чет),7-39(нечет),12/2,23-А; пер. Мирный 2-10(чет); пер. Мирный; пер. Луганский 1-9(нечет),13; пер. Студентов 4-А, 2,3,5,13; ул. Чапаева 2-20(чет),1-9(чет); ул. Гагарина 2-14(чет),1-29(нечет); пер. Дорожный 1-11(нечет); ул. Красносельского 2-22(чет),1-27(нечет); ПНС «Верхнесадовое-1»

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