В Крым пришли дожди и ненастье 13 октября

На полуострове снова дождливая погода.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
13 октября на Крымском полуострове синоптики пророчат непогоду: южный циклон принесет с собой дожди с грозами, сильный ветер до 22 м/с.
- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +16+18°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В городе-герое Севастополе облачно. Дождь. Днем западный ветер до 15 м/с. Столбик термометра не поднимется выше +17°.
Ненастье накроет весь полуостров. В Керчи и Евпатории синоптики gismeteo обещают ещё и грозы.
Вода в Черном море +14…17°.
День на 3 минуты короче, чем был накануне: долгота дня - 11 ч 5 мин., восход солнца в 6.59, заход – 18. 04
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