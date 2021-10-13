Ялта возглавила топ-10 популярных направлений отдыха в ноябре

Город счастья привлекает к себе туристов во все времена года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проанализировав данные брони с с 1 по 30 ноября, выяснили, какой российский город больше востребован у туристов в последний месяц осени.

Топ-10 популярных направлений отдыха в ноябре 2021 (средняя цена в рублях аренды жилья в сутки)

Ялта, 2304

Санкт-Петербург, 2886

Сочи, 2179

Казань, 3845

Кисловодск, 1673

Калининград, 1640

Москва, 3892

Ростов-на-Дону, 1871

Екатеринбург, 3345

Лахденпохья, 4800

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