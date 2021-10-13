Ялта возглавила топ-10 популярных направлений отдыха в ноябре

Город счастья привлекает к себе туристов во все времена года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проанализировав данные брони с с 1 по 30 ноября, выяснили, какой российский город больше востребован у туристов в последний месяц осени.
Топ-10 популярных направлений отдыха в ноябре 2021 (средняя цена в рублях аренды жилья в сутки)
Ялта, 2304
Санкт-Петербург, 2886
Сочи, 2179
Казань, 3845
Кисловодск, 1673
Калининград, 1640
Москва, 3892
Ростов-на-Дону, 1871
Екатеринбург, 3345
Лахденпохья, 4800
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