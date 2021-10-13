Где в Симферополе не будет воды 13 октября

В Симферополе проводятся ремонтные работы на водных сетях Фото: Архив "КП"

Некоторые улицы Симферополя остались без воды 13 октября, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в крымской столице до 17.00 краны будут сухими на улице Сергеева-Ценского, а на также прилегающих улицах и переулках.

С 22.00 часов 13 октября до 06.00 часов 14 октября водоснабжение будет ограничено по адресам: пгт Грэсовский, пгт Комсомольское (частично), СТ «Энергетик», село Совхозное, село Укромное (частично).

Также с 22.00 до 00.00 не будет воды по проспекту Победы (частично от №209 в сторону выезда из города), на улице Кубанская, улице Тесленко, улице Ясная, улице Школьная, по переулку Урожайный, на улице Майская, улице Нижнегорская, улице Геническая, улице Мазанская, улице Каспийская, улице Таманская, улице Самохвалова, улице Глинки, а также на прилегающих улицах и переулках.

Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водных сетях.

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