В Крыму 544 новых больных коронавирусом

Тестирование на коронавирус увеличилось вдвое Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки зарегистрированы 544 случая новой коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.

- Выписаны с выздоровлением 568 человек, - уточнила она. Лечение от COVID-19 и пневмонии проходят 9625 пациентов, из них 4033 находятся в стационарах. В тяжелом и крайне тяжелом состоянии пребывают 372 пациента, из которых 18 заинтубированы на ИВЛ, 95 подключены и дышат самостоятельно, 259 получают кислород.

Умерли 17 человек. Лаборатории за сутки выполнили исследования 8282 пробы на COVID-19.

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