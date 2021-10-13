На жителя Крыма завели уголовное дело за выращивание конопли

В Крыму мужчину привлекли у уголовной ответственности за выращивание конопли Фото: Архив "КП"

На жителя Кировского района Крыма завели уголовное дело за выращивание конопли, сообщили в МВД по РК.

Правоохранители обнаружили теплицу с 17 кустами наркосодержащего растения, за которыми мужчина регулярно ухаживал. Нарушитель признался, что выращивал и хранил коноплю для приготовления лекарственной настойки, бес цели сбыта.

Однако, преступлением был признан сам факт посева и выращивания растений без разрешения на то уполномоченных органов. Нарушителя привлекли административной и уголовной ответственности.

- По факту хранения наркотических средств отделом дознания ОМВД России по Кировскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств), – говорится в сообщении.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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