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Общество13 октября 2021 10:21

В Крыму прививку от коронавируса сделали больше 500 тысяч человек

До популяционного иммунитета нужно привить еще 700 тысяч
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Процент привитых не дает коллективного иммунитета

Процент привитых не дает коллективного иммунитета

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму вакцинацию от коронавируса прошли почти 503 тысячи человек. Для достижения коллективного иммунитета нужно привить еще 700 тысяч.

- При необходимом показателе в 1 миллион 215 тысяч человек у нас вакцинировано 41,5%, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Ситуация крайне тяжелая по всей стране, и вакцинацию надо увеличивать в разы.

При этом за сутки количество вакцинированных увеличилось в 2 раза. В запасе в прививочных кабинетах и на складах находится 200 тысяч доз вакцины.

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