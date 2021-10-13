В Крыму не собираются вводить QR-коды

Вместо локдауна власти будут контролировать масочный режим Фото: Архив "КП"

В Крыму не будут ужесточать антиковидные меры с введением QR-кодов и переводом школьников на онлайн-занятия. Показатели заболеваемости говорят об относительной стабилизации ситуации.

- На сегодняшний день введение QR-кодов мы пока не принимаем, как и дистанционное оборазование, потому как нужен жесткий контроль за детьми, чтобы они находились на самоизоляции, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Локдаун даже при тех показателях, что есть, вводить не предполагается. За жестким локдауном должен быть жесткий контроль нахождения населения дома, а люди устали от постоянных ограничительных мер.

Решение о дополнительных мерах по нераспространению инфекции будет принимать глава региона в случае резкого скачка распространения коронавирусной инфекции.

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