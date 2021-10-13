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Общество13 октября 2021 10:33

Здание Роспотребнадзора в Симферополе временно оцепили

Сейчас все сотрудники вернулись к своим обязанностям
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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В Симферополе временно оцепили здание Роспотребнадзора

В Симферополе временно оцепили здание Роспотребнадзора

Фото: Архив "КП"

В Симферополе оперативные 13 октября оцепили здание управления Роспотребнадзора.

Как передает «Крым 24», по словам заместителя руководителя Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрия Крутикова, сейчас все спокойно, люди уже вернулись на свои рабочие места. Специалисты продолжают уточнять подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 29 сентября сотрудники полиции и росгвардии оцепили факультет физической культуры и спорта Крымского Федерального университета имени В.И.Вернадского из-за брошенного рюкзака. Выяснилось, что в бесхозно брошенной сумке были печенье и вода. Никакой угрозы жизни и здоровью граждан предмет не представлял.

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