Аэропорт Симферополя подготовлен к работе в зимний период

Крымский аэропорт готов к работе зимой. Фото: пресс-служба воздушной гавани

Международный аэропорт «Симферополь» завершил комплексную подготовку техники, персонала и инфраструктуры к работе в зимний период, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Инфраструктура и транспортные средства прошли необходимое техническое обслуживание и проверки.

- Очистку летного поля от снега и льда в аэропорту Симферополь обеспечат два десятка единиц спецтехники, в том числе восемь плужно-щеточных и две роторные машины. Для противообледенительной обработки воздушных судов подготовлено три специализированных автомобиля – деайсера, – говорится в сообщении.

Всего необходимое предсезонное обслуживание и проверку для работы в зимний период прошли около 200 единиц техники. Основные подготовительные мероприятия выполнили все структурные подразделения аэропорта.

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