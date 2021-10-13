Крымчан ждут длинные выходные в ноябре в честь Дня народного единства

Фото: Архив "КП"

Крымчане, как и все россияне, в ноябре будут отдыхать четыре дня подряд в честь Дня народного единства.

В соответствии с производственным календарем на 2021 год, праздничный день 4 ноября приходится на четверг. Следом за ним будет выходной день в пятницу, 5 ноября. Следом идут выходные дни суббота и воскресенье, поэтому в целом нерабочими будут четыре дня сразу.

Напомним, что День народного единства отмечают в России каждый год 4 ноября. В этот день в 1612 году народное ополчение освободило Москву от польских интервентов.

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