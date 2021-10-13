Почти 2 тысячи мотострелков выдвинулись в Крым

Около 2 тысяч мотострелков подняли по учебной тревоге на Ставрополье и отправили в Крым Фото: Архив "КП"

Порядка 2 тысяч мотострелков приступили к совершению многокилометрового марша из Ставропольского края в Крым в рамках учений, сообщили в пресс-службе ЮВО. Для этого бойцов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа подняли сегодня по тревоге.

- На марше подразделения ЮВО преодолеют более 1100 километров комбинированным способом. Во время следования на военной технике мотострелки во взаимодействии с приданными подразделениями отразят налет авиации условного противника и нападение разведывательно-диверсионной группы, – говорится в сообщении.

Войска держат путь на крымский полигон Опук, чтобы принять участие в двустороннем бригадном тактическом учении. По прибытии они проведут радиационную, химическую и биологическую разведку. После преодоления условно зараженного участка местности военные развернут полевой лагерь.

- В ходе учения на полигоне Опук с 25 по 29 октября личный состав соединения отработает задачи ведения оборонительного боя, поиска и уничтожения диверсионно-разведывательных групп, выхода из боя и отхода в назначенные районы для перегруппировки сил и средств, – добавили в пресс-службе.

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