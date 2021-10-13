В Симферополе до зимы определят новых перевозчиков на городские маршруты

На маршруты общественного транспорта в Симферополе выберут новых перевозчиков Фото: Архив "КП"

Проведение конкурсов по определению перевозчиков на городские маршруты общественного транспорта в Симферополе завершат до конца ноября, сообщил глава местной администрации Валентин Демидов.

По его словам, конкурсная документация будет составлена таким образом, что перевозчики будут обязаны выполнять условия работы, а местных властей будет возможность контролировать весь процесс работы. В случае выявления серьезных нарушений ранее заключенные контракты будут расторгаться.

- Проблемы, которые сегодня существуют, я думаю, что будут коренным образом решены, когда мы проведем конкурсы на пассажироперевозки. Со второй половины октября и до конца ноября мы планируем провести конкурсы по всем автобусным маршрутам, – сообщил градоначальник.

Он добавил, что до конца текущей недели информация о расписании городского общественного транспорта будет размещена на всех остановочных павильонах Симферополя.

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