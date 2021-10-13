Заболеваемость коронавирусом среди привитых в Крыму составляет 1,8%

В группе риска лица старше 65 Фото: Михаил ПАТЛИС

Заболеваемость коронавирусной инфекции среди вакцинированных в Крыму составляет 1,8%. Об этом сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.

- Это около 8 тысяч человек из более чем 500 тысяч привитых, - подчеркнула она. - 50% перенесли инфекцию легко, остальные в средней степени тяжести. В основном это люди старше 60 лет. Умерших среди вакцинированных не было.

Основная задача провести вакцинацию и ревакцинацию среди лиц 65+, поскольку в этой возрастной категории привито 45% и она лидирует по заболеваемости.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50