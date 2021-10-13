Заболеваемость коронавирусом среди привитых в Крыму составляет 1,8%

В группе риска лица старше 65
Фото: Михаил ПАТЛИС
Заболеваемость коронавирусной инфекции среди вакцинированных в Крыму составляет 1,8%. Об этом сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.
- Это около 8 тысяч человек из более чем 500 тысяч привитых, - подчеркнула она. - 50% перенесли инфекцию легко, остальные в средней степени тяжести. В основном это люди старше 60 лет. Умерших среди вакцинированных не было.
Основная задача провести вакцинацию и ревакцинацию среди лиц 65+, поскольку в этой возрастной категории привито 45% и она лидирует по заболеваемости.
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