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Общество13 октября 2021 12:51

Заболеваемость коронавирусом среди привитых в Крыму составляет 1,8%

Течение болезни легкое или средней тяжести
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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В группе риска лица старше 65

В группе риска лица старше 65

Фото: Михаил ПАТЛИС

Заболеваемость коронавирусной инфекции среди вакцинированных в Крыму составляет 1,8%. Об этом сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.

- Это около 8 тысяч человек из более чем 500 тысяч привитых, - подчеркнула она. - 50% перенесли инфекцию легко, остальные в средней степени тяжести. В основном это люди старше 60 лет. Умерших среди вакцинированных не было.

Основная задача провести вакцинацию и ревакцинацию среди лиц 65+, поскольку в этой возрастной категории привито 45% и она лидирует по заболеваемости.

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