Власти Крыма намерены охранять объекты культнаследия в Черном море

Крымские власти будут охранять объекты культнаследия в Черном море Фото: Архив "КП"

Охранную зону вокруг объектов культурного наследия Крыма намерены определить не только на суше, но и в море. Это связано с изменениями в федеральном законодательстве.

Как пишет Крымская газета, с 1 июля 2022 года вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Органы государственной власти в субъектах, территория которых примыкает к внутренним морским водам РФ, получат отдельные полномочия в сфере охраны объектов культурного наследия на море.

- Учитывая то, что в регине находятся объекты культурного наследия, расположенные в акватории Черного моря и прилегающие к территории полуострова, целесообразно внесение соответствующих изменений в Закон РК «Об объектах культурного наследия в Республике Крым» для урегулирования вопроса сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных в акватории Черного моря, – цитирует СМИ главу Комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Госсовета РК Николая Волкова.

В качестве примера, когда требуется охрана не только суши, но воды, он привел объекты культурного наследия федерального значения в Феодосии – «Генуэзская крепость: Доковая башня» XIV века. Во время строительства бетонного причала там произошло частичное обрушение башенной кладки и на стене появились трещины.

Проект закона, позволяющий очерчивать на водной глади границы охраны исторических объектов, планируется рассмотреть на ближайшей сессии в Госсовете.

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