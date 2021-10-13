Заболеваемость коронавирусом среди детей в Крыму выросла до 5%

Коронавирус можно подхватить в детсаду и школе Фото: Архив "КП"

Заболеваемость коронавирусом среди детей и подростков в Крыму выросла до 5%. Об этом сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.

- Последний месяц уровень заболеваемости среди детей до 5%,это 2,5 тысячи человек, - отметила она. - К сожалению, не всегда родители понимают, что ребенок с признаками коронавируса и распознают недомогание как обычное течение гриппа.

Дети стали болеть чаще и тяжелее, поступают в инфекционную больницу с двусторонней пневмонией. По этой причине родителям стоит проявлять настороженность и не заниматься самолечением.

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