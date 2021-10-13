В Керчи до конца года намерены отремонтировать 10 километров дорог

В Керчи приступили к ремонту дорожного полотна на проблемных участках Фото: Архив "КП"

До конца текущего года в Керчи отремонтируют 10 километров дорожного полотна, сообщил глава местной администрации Святослав Брусаков. По его словам, это второй этап ремонта дорожной сети.

- Не путать с теми дорогами, которые будут отремонтированы в рамках ликвидации последствий ЧС, – уточнил градоначальник.

На некоторых объектах рабочие уже приступили к ремонту. Например, на улицах Островского и Чернышевского. По планам, в надлежащее состояние приведут дороги на улицах Студенческая, Черноморская, Чернышевского, 1-го Мая, Степана Разина, Суворова, Десантная, Рыбаков, Островского, Курортная, Ученическая, Блюхера. Также отремонтируют проблемные участки на подъездной дороге к детсаду № 60 «Радуга» и на подъездной дороге к отделению почтовой связи №298330

В настоящий момент идет подготовка полного списка дорог, нуждающихся в обновлении. Позже его опубликуют для сведения жителей. К работам намерены приступить в 2022 году.

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