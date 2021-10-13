В Саках намерены открыть офис МФЦ для маломобильных граждан

В Крыму в 2022 году появится новый офис МФЦ для колясочников. Фото: "Крым 24"

В следующем году в Крыму намерены открыть два новых офиса МФЦ, один из которых будет полностью оборудован для обслуживания инвалидов-колясочников. Центр для людей с ограниченными возможностями будет располагаться в Саках.

- У нас готов проект строительства МФЦ в Октябрьском на 5 окон. И мы выходим из экспертизы, мне очень нравится этот проект. Мы откроем на 12 окон особенный МФЦ для маломобильных граждан, – цитирует «Крым 24» директора ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ольгу Макарову.

Новый офис будет кардинально отличаться от остальных центров региона. Они будут построены с учетом потребностей и удобств инвалидов-колясочников. Кроме того, по словам Макаровой, власти Сак выделили под строительство территорию, к которой ведут очень удобные подъездные пути.

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