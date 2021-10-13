Мемориал погибшим при расстреле в керченском колледже откроют через год

Так будет выглядеть мемориальный комплекс памяти погибших в керченском колледже. Фото: Администрация Керчи

Официальное открытие мемориала памяти погибших в керченском политехническом колледже запланировано на 2022 год. Об этом КП-Крым сообщил заместитель главы администрации Керчи Михаил Шеремет.

По его словам, сам памятник на городском кладбище будет установлен уже в ближайшие дни, однако полностью завершить работы по благоустройству планируется в следующем году.

- Сам проект благоустройства до конца не доведен. Необходимо еще определится с уклоном, предусмотреть освещение. Пока мы поставили столбы освещения, но все это должно быть утверждено. Проект должен пройти экспертизу, выйти с экспертизы, на него должно быть предусмотрено финансирование, - отметил Шеремет.

Памятник жертвам трагедии в Керчь должны привезти уже завтра. Скульптурная композиция будет иметь вид смятой, насквозь простреленной ученической тетради, из которой вырывается в небо стая жаворонков.

По словам Дмитрия Шеремета, монумент работы московского скульптора будут устанавливать «прямо с колес», чтобы успеть завершить работы к 17 октября - третьей годовщине трагедии. Сейчас на кладбище идут подготовительные работы: уложена облицовочная плитка, подготовлена площадка под мемориальный комплекс.

Массовое убийство в Керченском политехническом колледже произошло 17 октября 2018 года. В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек - студенты и преподаватели учебного заведения. По данным следствия, взрывное устройство в столовой заложил 18-ти летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. Он же открыл стрельбу по сверстникам, после чего заперся в библиотеке и застрелился.

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