Где в Симферополе и Севастополе 14 октября отключат электричество

Свет отключат в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 октября часть Симферополя и Севастополя на время останется без света, потому что начнется ремонт трансформаторных подстанций и другого электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Амурская 64-78 (чет), 49/108-109 (нечет)

ул. Маршала Василевского, 12

ул. Сергея Лазо, 3

ул. Обская 26-70 (чет), 27-61 (нечет)

ул. Волочаевская 76, 45-55 (нечет)

ул. Полюсная 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

Каменский массив – садовые товариществ: «Металлист», «Механизатор», «Энтузиаст»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Красноармейская Кача 2-А

ул. Нестерова Кача 5

ул. Михайловская 2

с 11.00 до 14.00

ул. Воровского 6

ул. Урицкого 3-5

с 9.00 до 16.00

ул. Толбухина п. Инкерман 4; пр. Победы 53

с 8.00 до 17.00

с. Верхнесадовое: пер. Братский 8-12(чет), 3,5; ул. Одинцова 2-12(чет),16-24(чет),17-А,1-19(нечет); ул. Паршина 4-16(чет),1-13(нечет),17-33(нечет),24,29-Б,29-В; пер. Подгорный 1-21(нечет); пер. Речной 2-А,2-14(чет),1,5-11(нечет),; ул. Севастопольская 1-49(нечет),2-52(чет),35-А,35-Б,66-А,64,66-А,55-109(нечет),62,56,60,86,88,53,117; пер. Серноводный 4-10(чет); ул. Фильченкова 3-27(нечет),4-16(чет); ул. Цибулько 2-12(чет), 1-9(нечет); ул. Пирогова 2-22(чет), 1-9(нечет); ул. Титова 2-34(чет),7-39(нечет),12/2,23-А; пер. Мирный 2-10(чет); пер. Мирный; пер. Луганский 1-9(нечет),13; пер. Студентов 4-А, 2,3,5,13; ул. Чапаева 2-20(чет),1-9(чет); ул. Гагарина 2-14(чет),1-29(нечет); пер. Дорожный 1-11(нечет); ул. Красносельского 2-22(чет),1-27(нечет); ПНС «Верхнесадовое-1».

с 8.00 до 17.00

ул. Разъездная 2-А,4-А,10-а,12-А,1-3

ул. Ясная 10/1,2-18,21/1,1-19

пер. Ясный 2-12,1-7

с 9.00 до 17.00

ул. Заря Свободы 34-44,33-А-кв1,33-43

ул. Лесная пос. Заря Свободы 14,20,1,7-9;

ул. Валиева 42

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