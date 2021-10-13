За сбор грибов в районе горы Ай-Петри можно получить штраф

В районе горы Ай-Петри люди в форме следят за порядком. Фото: ТГ-канал «Инцидент Крым и Севастополь».

Жители Крыма возмущены тем, что люди в камуфляжной форме препятствуют приятному времяпровождению на природе в районе горы Ай-Петри. Об этом местные жители сообщили в соцсетях. Теперь крымчане не могут спокойно собирать грибы, ягоды и травы. А ведь для некоторых это был единственный источник дохода.

- На Ай-Петри не дают грибы собирать. Все для людей, – прокомментировал ситуацию недовольный местный житель в ТГ-канале «Инцидент Крым и Севастополь».

В подтверждение своих слов очевидец опубликовал фото суровых парней в пятнистой форме без знаков отличия. Выходит, что у грибов теперь появилась охрана.

Учитывая, что это территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника, гражданам действительно нельзя косить траву, выпасать скот, размещать улья и пасеки, рвать цветы и собирать грибы. За нарушение правил можно получить штраф.

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