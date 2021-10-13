В Симферополе открыли мемориальную табличку врачу-нейрохирургу Вере Лесницкой

Врач Вера Лесницкая основала крымскую школу нейрохирургии Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе на корпусе исторического здания больницы им. Семашко открыли мемориальную табличку выдающемуся врачу-нейрохирургу Вере Лесницкой. 70 лет назад на базе республиканской больницы Лесницкая открыла первое отделение нейрохирургии.

На открытие мемориальной таблички съехались светила нейрохирургии РФ Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Мы ее считаем одной из прородительниц нашей нейрохирургической службы, тем более, создателем нейрохирургической помощи на крымской земле, - отметил на открытии мемориальной доски главный внештатный специалист-нейрохирург Минздрава РФ, академик РАН, профессор, заведующий кафедрой нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ им. Евдокимова Владимир Крылов. - Нейрохирургия относится к тем специальностям, которые дают идеи другим — компьютерная томография, эндоваскулярная хирургия, магнитно-резонансная томография, радиохирургия появились в стенах нейрохирургической службы и распространились на все области медицины. Нейрохирургия — это флагман, и Вера Леонидовна его первооткрыватель.

На историческом здании больницы им. Семашко уже шесть мемориальных табличек Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ученики Лесницкой продолжают врачебную деятельность в медучреждениях Крыма. Первая в СССР кафедра нейрохирургии в медвузе появилась в Крымском мединституте в сентябре 1960 года. Одновременно по инициативе Лесницкой в Севастополе, Керчи и Ялте открылись нейрохирургические отделения.

Само здание больницы им. Семашко стало памятником крымской истории Фото: Анна КИРИЕНКО

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