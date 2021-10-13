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Общество13 октября 2021 18:53

В Симферополе открыли мемориальную табличку врачу-нейрохирургу Вере Лесницкой

Первая в СССР кафедра нейрохирургии появилась в Крымском мединституте
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Врач Вера Лесницкая основала крымскую школу нейрохирургии

Врач Вера Лесницкая основала крымскую школу нейрохирургии

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе на корпусе исторического здания больницы им. Семашко открыли мемориальную табличку выдающемуся врачу-нейрохирургу Вере Лесницкой. 70 лет назад на базе республиканской больницы Лесницкая открыла первое отделение нейрохирургии.

На открытие мемориальной таблички съехались светила нейрохирургии РФ

На открытие мемориальной таблички съехались светила нейрохирургии РФ

Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Мы ее считаем одной из прородительниц нашей нейрохирургической службы, тем более, создателем нейрохирургической помощи на крымской земле, - отметил на открытии мемориальной доски главный внештатный специалист-нейрохирург Минздрава РФ, академик РАН, профессор, заведующий кафедрой нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ им. Евдокимова Владимир Крылов. - Нейрохирургия относится к тем специальностям, которые дают идеи другим — компьютерная томография, эндоваскулярная хирургия, магнитно-резонансная томография, радиохирургия появились в стенах нейрохирургической службы и распространились на все области медицины. Нейрохирургия — это флагман, и Вера Леонидовна его первооткрыватель.

На историческом здании больницы им. Семашко уже шесть мемориальных табличек

На историческом здании больницы им. Семашко уже шесть мемориальных табличек

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ученики Лесницкой продолжают врачебную деятельность в медучреждениях Крыма. Первая в СССР кафедра нейрохирургии в медвузе появилась в Крымском мединституте в сентябре 1960 года. Одновременно по инициативе Лесницкой в Севастополе, Керчи и Ялте открылись нейрохирургические отделения.

Само здание больницы им. Семашко стало памятником крымской истории

Само здание больницы им. Семашко стало памятником крымской истории

Фото: Анна КИРИЕНКО

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