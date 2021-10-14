Непогода хозяйничает в Крыму 14 октября

В Симферополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 октября на Крымском полуострове прохладно, ветрено и серо.

- В Симферополе переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха днем 14...16°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе в светлое время суток без осадков. Днем северо-западный ветер до 11 м/с., тепло 14…16°.

Другие регионы полуострове не претендуют на оригинальность в плане погоды, подражая самым крупным городам полуострова, правда в Ялте, Джанкое и Черноморском синоптики gismeteo обещают дожди.

Черное море остыло до 13…18°.

Наступивший день будет на 4 минуты короче, чем вчерашний. Долгота дня - 11 ч 1 мин; восход в 7.04, заход в 18.05.

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